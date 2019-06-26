Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66ТАСС 00:42
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Опрос: Партия Вакарчука вышла на третье место, обогнав партию Порошенко
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду IX созыва прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Социологическая группа "Рейтинг" провела 20-24 июня опрос среди 2000 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, чтобы выяснить электоральные настроения населения.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
ФСВТС подтвердила победу в тендере на поставку ПЗРК «Игла-С» в Индию
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев подтвердил победу в тендере на поставку ПЗРК "Игла-С" в Индию.
Обновлено в 14:11
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Если бы „Спартак“ забил, „Ростов“ мог задрожать»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в первом матче Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в сети за новый образ
Известную российскую журналистку Ксению Собчак раскритиковали в сети за ее новый образ.
Обновлено в 01:42
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Транспорт
Российских водителей начнут лишать прав за грязные номера
Как сообщает «Коммерсантъ», теперь за нечитаемый или грязный автомобильный номер владельцу грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав до одного года.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Обновлено в 14:34
Футбол
Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“»
Действующий наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который заработал себе имя в мире большого футбола в качестве тренера каталонской "Барселоны", подчеркнул, что однажды вернётся на "Камп Ноу".
Обновлено в 14:59
Футбол
Буффон готовится к возвращению в «Ювентус»
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Обновлено в 12:40
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Политика
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Политика
Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков
Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием вариантов освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.
Обновлено в 14:08
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Театры
Легенда мировой оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре
Во вторник, 25 июня, на сцене Мариинского театра-2 выступит испанский певец Пласидо Доминго.
Обновлено вчера в 02:18
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46