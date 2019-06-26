Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $66ТАСС 00:42

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

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REGNUM11:27
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Ксению Собчак раскритиковали в сети за новый образ

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Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

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Транспорт

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Как сообщает «Коммерсантъ», теперь за нечитаемый или грязный автомобильный номер владельцу грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав до одного года.
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В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
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Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

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Действующий наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который заработал себе имя в мире большого футбола в качестве тренера каталонской "Барселоны", подчеркнул, что однажды вернётся на "Камп Ноу".
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Буффон готовится к возвращению в «Ювентус»

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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Путин назначил врио главы Ингушетии

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Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
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Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков

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По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
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Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
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Как работают Яндекс.Новости?
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