Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском вчера в 01:09
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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Политика
Врачи назвали возможные диагнозы трясущейся Меркель
Немецкий врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер оценил здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель, которая начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 08:13
Политика
Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников
Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Столичную пенсионерку в собственной квартире укусил паук каракурт
Отмечается, что во время уборки квартиры мужчине на ногу прыгнул паук размером около 1,5 см, он рефлекторно отбросил насекомое, которое, упав на ногу его пожилой матери, укусило ее через носок.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом
Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
На американскую студентку напали акулы на Багамах
Обновлено в 07:04
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Жители России на автозаправках Казахстана покупают дешёвый бензин
Причин разницы цен в России и Казахстане несколько, рассказал EADaily ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
53-летняя Ирина Салтыкова заявила, что никогда не делала уколы красоты
Ирина Салтыкова Салтыкова добавила, что не прибегает к уколам красоты — популярному средству для борьбы со старением среди многих знаменитостей.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Музыка
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо
Следователи задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Тольятти в ходе конфликта в одном из местных кафе, сообщает в четверг СУСК по региону.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины
Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко
Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.
Обновлено в 06:00
Политика
Евросоюз официально продлил санкции против России
Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Политика
В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина
Обновлено в 09:15
Энергетика
Цены на бензин в России в январе-мае выросли на 7,9%
Средние потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 июня 2019 года выросли на 0,1%, или три копейки по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,43 рубля за 1 л. При этом стоимость литра дизельного топлива не изменилась и составила 46,06 рубля.
Обновлено в 09:19
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55