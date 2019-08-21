Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $59 за баррельRambler News Service 19 августа в 04:08
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $59 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
Обновлено в 21:39
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет
В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено в 17:50
Кино
Актриса Александра Назарова скончалась
Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Археологи нашли в Крыму древний христианский храм
Директор Института археологии Крыма сообщил, что археологи нашли древний христианский храм.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Boeing провалил создание перехватчика МБР
Министерство обороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing, который предусматривал разработку кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для уничтожения боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.
Обновлено в 13:25
Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города
Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США
Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.
Обновлено в 19:32
Общество
Гороскоп на 22 августа. Займитесь самообразованием
22 августа рекомендуется заниматься самообразованием, а также посещать различные познавательные мероприятия, выставки или семинары.
Обновлено в 18:00
Политика
Виктор Бут назвал подозрительным самоубийство миллиардера Эпштейна
Отбывающий 25-летний тюремный срок в США россиянин Виктор Бут заявил, что он, а также многие другие заключённые считают "подозрительным" совершённое Джеффри Эпштейном самоубийство в манхэттенской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 21:50
Финансы
9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов
По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
Обновлено в 08:13
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Политика
Россия оспорила решение арбитража по иску Ощадбанка
Россия обратилась за пересмотром арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в Минюсте.
Обновлено в 21:49
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Общество
Беглов поздравил жителей города с Днем Государственного флага РФ
Долг каждого гражданина Российской Федерации — беречь честь родного знамени, добросовестно трудиться и защищать интересы Отечества, — заявил Беглов.
Обновлено в 13:49
Общество
Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой
Накануне во Владивостоке прошел ливневый дождь со штормовым ветром в 22 метра в секунду. Один из порывов сломал крест на сопке Крестовой.
Обновлено в 21:46
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
Обновлено в 16:09
Гаджеты
Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны производства BOE Technology Group для iPhone 12.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Политика
Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29