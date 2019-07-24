Энергетика
Цена на нефть Brent подросла до $64 за баррельИнтерфакс 01:34
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве подорожали на $0,17 (0,27%) - до $64 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $0,57 (0,9%) и составляла на закрытие $63,83 за баррель.
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