Энергетика
Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторникаБанки.ру 01:02
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,55 доллара и составили 56,77 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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