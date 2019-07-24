Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,55 доллара и составили 56,77 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника

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