Энергетика

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторникаБанки.ру 01:02

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,55 доллара и составили 56,77 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

News.ru04:12

Цены на нефть растут

RT на русском01:09

Нефть нуждается в дополнительном фундаментальном триггере - AMarkets

Финмаркет03:53

Цена на нефть Brent подросла до $64 за баррель

Интерфакс01:34

Стоимость нефти марки Brent возросла до $64 за баррель

Московский Комсомолец01:26

Нефть дорожает, баррель Brent добрался до $64

Росбалт02:58

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 24 июля в 12:05 MSK составил $64.00 за баррель

АК&М05:18
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Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Обновлено в 05:13
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло

Обновлено в 05:52
Общество

Две тысячи крыш Петербурга оборудуют технологиями «против сосулек»

К декабрю две тысячи городских чердаков оборудуют новыми технологиями, которые не дадут сосулькам появиться на крышах.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Экономика

Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Политика

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Гаджеты

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» и операционных систем семейства «Альт» производства «Базальт СПО».
Обновлено вчера в 05:17
Гаджеты

У нового iPhone не будет разъема USB Type-C

Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия

На Кубани мать посаженного на цепь мальчика надеется вернуть его домой

Обновлено в 05:57
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит

"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Футбол

Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов.
Обновлено в 05:19
Экономика

Россияне стали покупать меньше бытовой химии

По данным Nielsen, почти 80 процентов стиральных порошков, 71 процент кондиционеров для белья и 52 процента чистящих средств в денежном выражении россияне сейчас покупают только со скидкой.
Обновлено в 06:51
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров

Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Власти начнут собирать досье на россиян

Если законопроект поддержит парламент, то единую базу начнут создавать с 2022 года с переходным периодом в три года.
Обновлено в 06:32
Музыка

Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве

Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие

На Северном флоте проходят испытания две новейшие подводные лодки

В числе боевых единиц, проходящих тестирование, входят атомный подводный ракетный крейсер проекта «Ясень-М» «Казань» (это вторая лодка проекта, спущена на воду в 2017 году), а также стратегический ракетоносец «Князь Владимир» (это четвертый корабль проекта «Борей» и первый, модернизированный до уровня «Борей-А»).
Обновлено в 05:59
Политика

Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Обновлено в 06:09
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