Энергетика

Нефть дорожает, баррель Brent добрался до $64Росбалт 02:58

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно повышаются, отыгрывая вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
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Нефть дорожает, баррель Brent добрался до $64

Росбалт02:58

Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррель

Интерфакс11:14

Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

News.ru04:12

Нефтяные цены усилили подъем на данных о запасах в США

Финмаркет11:42

Цены на нефть растут

RT на русском01:09

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 24 июля в 15:11 MSK составил $63.86 за баррель

АК&М08:15

Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррель

REGNUMвчера в 16:39
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Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
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Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме

В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:09
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СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17

Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Обновлено в 11:30
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Обновлено вчера в 18:14
Общество

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Политика

Денисова сообщила о договоренностях по возвращению украинских моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Политика

Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ

РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Жертвами пожара в детском палаточном лагере стали уже три ребенка

Обновлено вчера в 05:57
Космос

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено в 07:46
Политика

Паулс рассказал, как относится к русским

Отвечая на вопрос, почему западные СМИ стремятся создать негативный образ России, Паулс объяснил это политическими мотивами.
Обновлено в 08:45
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» победить «Интер»

Обновлено в 10:58
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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Политика

Россиянам разрешили отдыхать на Мальдивах три месяца без виз

Отныне россияне смогут летать в островное государство на срок до 90 дней без оформления визы — достаточно иметь при себе общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Киев перебросил спецназ в Донецкую область из-за массовых беспорядков

Обновлено в 03:21
Экономика

Конец восходящего тренда. Почему Dow Jones и NASDAQ перестанут расти

Не лучшим образом складывается ситуация в технологическом секторе, из-за чего индексу NASDAQ также грозит сегодня снижение.
Обновлено в 09:24
Финансы

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Политика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Финансы

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Экономика

Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников

Обновлено в 01:45
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
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Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек

35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
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Общество

«Яндекс» судится с владельцем бренда шоколадной пасты Alisa

«Яндекс» подал два иска к компании, которой принадлежат права на бренд шоколадно-ореховой пасты Alisa.
Обновлено в 08:05
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
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Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях

Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.
Обновлено в 11:34
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Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге

Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:54
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Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
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