Энергетика
Цена на нефть Brent подросла до $64 за баррельИнтерфакс 01:34
На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,55 (0,98%), до $56,77 за баррель. Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, собирающего данные о запасах на добровольной основе, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей.
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Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Футбол
Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:27
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено в 15:47
Футбол
БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1.
Обновлено в 14:51
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Сако хочет отсудить у ВАДА 13 миллионов фунтов стерлингов
Игрок хочет получить в качестве компенсации 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.
Обновлено в 11:30
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обыском
У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Политика
Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока
Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности, который прошёл в Аспене (штат Колорадо) с 17 по 20 июля, заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Обновлено в 14:47
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Общество
В Европу снова пришла аномальная жара
В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.
Обновлено в 14:57
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский не намерен разменивать Крым на Донбасс
По словам Никиты Потураева, Зеленский никогда не пойдет на то, чтобы обменять Крым на Донбасс или наоборот.
Обновлено в 04:22
Здоровье
В Госдуме предложили письменно подтверждать отказ от «Скорой помощи»
Предполагается приравнять вызов помощи к согласию на ее оказание, а отказ от предоставляемой помощи подтверждать в письменном виде.
Обновлено в 01:48
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Наука
Древний затонувший лес обнаружили на дне Балтики
Литовские специалисты из Клайпедского университета обнаружили у побережья Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого составляет примерно 10 тысяч лет.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму
Обновлено в 08:54
Единоборства
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова
В феврале Нурмагомедов публично обратился к Сен-Пьеру с предложением организовать поединок. В том же месяце канадец завершил карьеру в MMA.
Обновлено в 11:36