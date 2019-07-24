На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,55 (0,98%), до $56,77 за баррель. Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, собирающего данные о запасах на добровольной основе, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей.

Цена на нефть Brent подросла до $64 за баррель

Происшествия В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Футбол Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус» Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.

Политика Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Футбол БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Футбол Сако хочет отсудить у ВАДА 13 миллионов фунтов стерлингов Игрок хочет получить в качестве компенсации 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.

Происшествия К Дмитрию Гудкову пришли с обыском У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов.

Политика Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности, который прошёл в Аспене (штат Колорадо) с 17 по 20 июля, заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Общество В Европу снова пришла аномальная жара В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.

Армия и оружие Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.

Политика Зеленский не намерен разменивать Крым на Донбасс По словам Никиты Потураева, Зеленский никогда не пойдет на то, чтобы обменять Крым на Донбасс или наоборот.

Здоровье В Госдуме предложили письменно подтверждать отказ от «Скорой помощи» Предполагается приравнять вызов помощи к согласию на ее оказание, а отказ от предоставляемой помощи подтверждать в письменном виде.

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Наука Древний затонувший лес обнаружили на дне Балтики Литовские специалисты из Клайпедского университета обнаружили у побережья Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого составляет примерно 10 тысяч лет.