Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $70 за баррельРосбалт вчера в 02:28
Как напоминает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал » Виталий Манжос, «фьючерсы на нефть сорта Brent не смогли (вчера) удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель», хотя и «продолжают торговаться недалеко от указанной отметки».
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика
Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Хоккей
CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Космос
Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе
Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 11:30
Политика
Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию
В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
Обновлено в 05:31
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»
Обновлено в 15:11
Авто
В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30
Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Интернет
Apple, Google и WhatsApp осудили предложение Великобритании перехватывать зашифрованные сообщения
Фото: iStock Apple, Google и WhatsApp подписали открытое письмо правительству Великобритании, в котором осудили предложение властей перехватывать зашифрованные сообщения.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Футбол
Кудряшов прибыл в расположение сборной России
Защитник сборной России и турецкого клуба «Истанбул Башакшекир» Федор Кудряшов прибыл на базу в Новогорск, где в составе национальной команды будет готовиться к матчам отборочного раунда Евро-2020.
Обновлено в 10:35
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач
На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч
В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено в 12:08
Кино
Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12