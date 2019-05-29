Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $70 за баррельРосбалт 02:28

Как напоминает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал » Виталий Манжос, «фьючерсы на нефть сорта Brent не смогли (вчера) удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель», хотя и «продолжают торговаться недалеко от указанной отметки».
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Цены на нефть падают в пределах 3%

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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

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Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске

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Обновлено в 12:45
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В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
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CAS оставил в силе дисквалификацию «Рубина» в еврокубках

Спортивный арбитражный суд (CAS) не изменил решения относительно снижения дисквалификации «Рубина» на участие в еврокубках.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

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Общество

Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России

Наиболее острой проблемой становится несоблюдение трудовых прав, чаще всего жалуются на невыплаты зарплаты.
Обновлено в 05:30
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

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Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

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Фрегат «Адмирал Касатонов» перешёл на новый этап испытаний

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Группа Rammstein выпустила новый клип

Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по вопросу С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого вновь предложил создать совместную рабочую группу по российским системам С-400.
Обновлено в 12:24
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В Екатеринбурге оправдали обвиняемого в громком убийстве бизнесмена

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Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
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На Украине открыли дело по факту пропажи серверов

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
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Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

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Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
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«Зенит» в день рождения Аршавина показал 20 его лучших голов

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Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

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В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
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Летнее трансферное окно в РПЛ будет открыто с 11 июня по 2 сентября

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 будет открыто с 11 июня по 2 сентября, об этом сообщается на официальном сайте лиги.
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Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
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В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
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