Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $70 за баррельРосбалт 02:28
Как напоминает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал » Виталий Манжос, «фьючерсы на нефть сорта Brent не смогли (вчера) удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель», хотя и «продолжают торговаться недалеко от указанной отметки».
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