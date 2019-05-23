Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррельRT на русском вчера в 09:55

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 3,35% — до $68,61 за баррель.
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Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением более чем на 3 доллара

Банки.ру01:30

Нефть марки Brent подорожала до $68,55 за баррель

Московский Комсомолец01:23

Цены на нефть растут

RT на русском01:16

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 24 мая в 12:05 MSK составил $68.56 за баррель

АК&М05:08

Нефтяные котировки за день упали более чем 5%

Газета.Ruвчера в 15:21

Нефть Brent рухнула на 5%, WTI — вблизи мартовских минимумов

REGNUMвчера в 14:52

Цены на нефть падают, Brent впервые с апреля ушла ниже $68

Росбалтвчера в 10:44
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Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

Обновлено в 05:29
Общество

Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 20:48
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост

Глава британского кабинета министров Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено в 05:19
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Футбол

Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»

Киевское «Динамо» отказалось продавать 21-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи» за 18 миллионов евро, сообщает Football.ua.
Обновлено в 05:06
Экономика

Почти треть россиян считает себя бедными

Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Общество

Госдума изменила правила прохождения техосмотра

Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.
Обновлено вчера в 07:09
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него

Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Здоровье

Минздрав предлагает обогащать йодом всю соль, производимую в России

Согласно проекту, с 2020 года в России будут приняты меры для насыщения йодом всё производимой в России пищевой поваренной соли, что должно способствовать профилактике йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Первым смартфоном с камерой на 64 Мп станет Samsung Galaxy A70S

Впервые в истории технологий появится телефон 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 00:29
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Общество

Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии

По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Наука

Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие

В целом результаты слепых и зрячих участников были близки: те и другие организовали животных аналогичным образом и дали схожие объяснения тому, почему разбили их именно на такие группы (дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы по текстуре меха - на гризли).
Обновлено 22 мая в 14:56
Армия и оружие

Росгвардия заинтересовалась разработками средств охраны АЭС

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проявляет интерес к новым разработкам средств защиты и охраны.
Обновлено в 05:16
Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Авто

Стала известна цветовая палитра Lada Granta Cross

Продажи универсала, как и планировалось, стартуют этим летом. Теперь стало известно, какие цвета смогут выбрать клиенты при его покупке.
Обновлено в 02:53
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Музыка

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
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