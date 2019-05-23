Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррельRT на русском вчера в 09:55
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 3,35% — до $68,61 за баррель.
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Общество
Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост
Глава британского кабинета министров Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено в 05:19
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Футбол
Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»
Киевское «Динамо» отказалось продавать 21-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи» за 18 миллионов евро, сообщает Football.ua.
Обновлено в 05:06
Экономика
Почти треть россиян считает себя бедными
Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Общество
Госдума изменила правила прохождения техосмотра
Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.
Обновлено вчера в 07:09
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него
Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Здоровье
Минздрав предлагает обогащать йодом всю соль, производимую в России
Согласно проекту, с 2020 года в России будут приняты меры для насыщения йодом всё производимой в России пищевой поваренной соли, что должно способствовать профилактике йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Первым смартфоном с камерой на 64 Мп станет Samsung Galaxy A70S
Впервые в истории технологий появится телефон 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 00:29
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Общество
Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада
Из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Наука
Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие
В целом результаты слепых и зрячих участников были близки: те и другие организовали животных аналогичным образом и дали схожие объяснения тому, почему разбили их именно на такие группы (дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы по текстуре меха - на гризли).
Обновлено 22 мая в 14:56
Армия и оружие
Росгвардия заинтересовалась разработками средств охраны АЭС
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проявляет интерес к новым разработкам средств защиты и охраны.
Обновлено в 05:16
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Авто
Стала известна цветовая палитра Lada Granta Cross
Продажи универсала, как и планировалось, стартуют этим летом. Теперь стало известно, какие цвета смогут выбрать клиенты при его покупке.
Обновлено в 02:53
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире
В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Музыка
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13