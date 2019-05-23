Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже $69Газета.Ru 10:01
Цена нефти марки Brent впервые с 5 апреля опустилась ниже $69 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 3,47%, до $68,44 за баррель.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале
В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые попал в «Лигу Европы»
Обновлено в 03:00
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Религия
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в «Транснефти»
Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Обновлено в 10:26
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине
Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить поддержку Украине.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству
"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Интернет
В Google Play нашли фейковое приложение. Оно крадет криптовалюту
Фейковое приложение Coin Wallet обнаружили в Google Play аналитики компании ESET.
Обновлено в 10:44
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Общество
Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Хоккей
Россия — США 2:1 (2-й период)
Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47