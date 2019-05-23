Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррельRT на русском вчера в 09:55

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 3,35% — до $68,61 за баррель.
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Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением более чем на 3 доллара

Банки.ру01:30

Нефть марки Brent впервые с апреля подешевела до 68 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 10:26

Цены на нефть растут

RT на русском01:16

Стоимость нефти Brent поднялась выше $68 за баррель

Росбалт02:28

Нефтяные котировки за день упали более чем 5%

Газета.Ruвчера в 15:21

Нефть марки Brent подорожала до $68,55 за баррель

Московский Комсомолец01:23

Нефть Brent рухнула на 5%, WTI — вблизи мартовских минимумов

REGNUMвчера в 14:52
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Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Обновлено в 08:31
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Культура

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Экономика

В 1-м квартале Nordgold снизил производство золота на 6%

В поквартальном сопоставлении производство сократилось на 9%, в основном из-за сезонного снижения объема переработки руды на "Нерюнгри", связанного с влиянием зимних холодов на процесс кучного выщелачивания, а также понижения коэффициента извлечения на рудниках Bouly, Taparko и "Суздаль", поясняет компания.
Обновлено в 08:22
Общество

Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе

БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Политика

Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов

Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Гаджеты

В камере OnePlus 7 Pro оказался нечестный 3-кратный зум

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro оснащён тройной основной камерой, которая, как утверждается, обладает 3-кратным оптическим зумом.
Обновлено в 04:16
Общество

Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 20:48
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Энергетика

Польша понадеялась на компенсацию от России из-за грязной нефти

На запланированных 3 июня в Москве переговорах по восстановлению поставок по трубопроводу «Дружба» может быть выработано решение о компенсации за поставки загрязненной нефти.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

Apple для России зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Указано, что все зарегистрированные смартфоны работают под управлением iOS 12, поэтому возможно, что Apple скоро проведет обновление линейки iPhone.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье

В Курске обсудили вопросы развития медицины

Обновлено в 08:03
Авто

Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross

Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Транспорт

Петербург и Таллин может связать новый скоростной поезд

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей

В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Экономика

РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%

Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика

Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17

Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Экономика

Почти треть россиян считают себя бедными

23 мая 2019 года стало известно, что 29,6% россиян считают себя бедными. Их доля за год выросла на 4,3 процентного пункта.
Обновлено в 03:51
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
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