Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррельRT на русском вчера в 09:55
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 3,35% — до $68,61 за баррель.
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Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Обновлено в 08:31
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Культура
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
В 1-м квартале Nordgold снизил производство золота на 6%
В поквартальном сопоставлении производство сократилось на 9%, в основном из-за сезонного снижения объема переработки руды на "Нерюнгри", связанного с влиянием зимних холодов на процесс кучного выщелачивания, а также понижения коэффициента извлечения на рудниках Bouly, Taparko и "Суздаль", поясняет компания.
Обновлено в 08:22
Общество
Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе
БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Политика
Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов
Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Гаджеты
В камере OnePlus 7 Pro оказался нечестный 3-кратный зум
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro оснащён тройной основной камерой, которая, как утверждается, обладает 3-кратным оптическим зумом.
Обновлено в 04:16
Общество
Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Энергетика
Польша понадеялась на компенсацию от России из-за грязной нефти
На запланированных 3 июня в Москве переговорах по восстановлению поставок по трубопроводу «Дружба» может быть выработано решение о компенсации за поставки загрязненной нефти.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Apple для России зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Указано, что все зарегистрированные смартфоны работают под управлением iOS 12, поэтому возможно, что Apple скоро проведет обновление линейки iPhone.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
В Курске обсудили вопросы развития медицины
Обновлено в 08:03
Авто
Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Транспорт
Петербург и Таллин может связать новый скоростной поезд
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей
В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Экономика
РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%
Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Экономика
Почти треть россиян считают себя бедными
23 мая 2019 года стало известно, что 29,6% россиян считают себя бедными. Их доля за год выросла на 4,3 процентного пункта.
Обновлено в 03:51
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26