Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррельRT на русском 23 мая в 09:55

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 3,35% — до $68,61 за баррель.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

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