Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррельNews.ru 23 мая в 10:25
Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года. Стоимость упала на 3,09% и составила $68,86 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением более чем на 3 доллара
Банки.рувчера в 01:30
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