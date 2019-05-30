Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррельТАСС 12:17
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,76% - до $65,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1
Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 05:09
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Футбол
Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Обновлено в 12:24
Финансы
Альфа-банк получил убыток 22 млрд рублей
Альфа-банк в первом квартале 2019 года получил по МСФО убыток в размере 22,7 млрд руб. против прибыли в размере 12 млрд руб. в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 15:06
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Минобороны рассказало о модернизации «самолетов Судного дня»
Завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе Ил-80 и Ил-82, имеющиеся самолеты модернизируют, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Обновлено в 19:07
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Музыка
Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе
Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.
Обновлено в 15:59
Транспорт
РЖД: Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали
Обновлено в 04:09
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Sony Xperia 1
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»
Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено в 14:10
Политика
Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном
Обновлено в 10:42
Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02