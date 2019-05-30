Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррельRT на русском 15:43

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

RT на русском15:43

Мировые цены на нефть снизились на 4%

Эхо Москвы18:06

Brent потеряла в цене

REGNUM21:05

Цена нефти Brent упала ниже $65

ТАСС15:45

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне резкого снижения цены нефти Brent

Взгляд.ру19:07

Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Интерфакс11:29

Цена нефти марки Brent впервые с 8 марта опустилась ниже $65 за баррель

ПРАЙМ15:47
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Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Баскетбол

Стартовал первый матч финала НБА

В Окленде начался первый матч финальной серии плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации, в которой «Голден Стэйт» играет с «Торонто».
Обновлено в 21:00
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол

Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Политика

Bloomberg узнал о планах Хиллари Клинтон заняться съемками фильмов

Обновлено в 20:55
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Космос

Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

В открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции вышли российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено вчера в 16:42
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов»

Обновлено в 04:26
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Судно с туристами затонуло в Будапеште

Обновлено в 06:30
Музыка

Песня Yesterday снова прославила The Beatles

Обновлено в 18:51
Здоровье

Психолог рассказала, как справиться с волнением перед экзаменами

Психолог Елена Романова рассказала, как можно уменьшить стресс перед экзаменами.
Обновлено в 15:54
Происшествия

СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым

Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 21:07
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Обновлено в 05:57
Политика

В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Екатерина Порубель: «Когда мамы не стало, было ощущение облегчения»

Обновлено в 18:00
Происшествия

Часть фасада жилого дома обрушилась в Петроградском районе Петербурга

Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы

Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Наука

Knowable Magazine (США): эволюционные стратегии сексуального поведения (Knowable Magazine)

Если результаты исследования подтвердятся, это может означать, что женщины, не имеющие партнеров, применяя стратегию сексуального поведения с целью установить кратковременные отношения, стремятся получить не сексуальные гены, а нечто другое.
Обновлено в 21:09
Общество

Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Как работают Яндекс.Новости?
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