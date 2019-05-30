Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррельRT на русском вчера в 15:43
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена августовских фьючерсов на нефть опустилась ниже 65 долларов за баррель
Красная веснавчера в 21:40
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Политика
В Киеве решили ввести санкции против российских археологов
Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало процесс введения санкций против российских археологов и музейных учреждений, ведущих раскопки в Крыму.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Кино
Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019
Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики
Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Что изменится в российских законах в июне 2019 года
Мобильная связь Внутрисетевой роуминг внутри России будет отменен с 1 июня.
Обновлено в 00:32
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В Японии начались переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает визит в Японию. В эти минуты проходят его переговоры с японским коллегой Таро Коно.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин
Обновлено вчера в 11:47
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Арабские страны обсуждают в Мекке политику против Ирана
Как заявил перед началом саммита король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, монархия призывает обсудить "агрессивные" намерения Тегерана и их "последствия" для региона.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника
Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:05