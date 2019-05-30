Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррельRT на русском вчера в 15:43

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалт03:15

Нефть подешевела на рисках снижения спроса и торговой напряженности

Взгляд.ру02:00

Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Интерфаксвчера в 11:29

Цена на нефть марки Brent понизилась до $65,96 за баррель

Московский Комсомолец01:32

Падение нефти до $64 вызвано китайской статикой

REGNUM00:12

Нефть теряет более 1% стоимости на рисках снижения спроса и торговой напряженности

ПРАЙМ01:36

Нефть дешевеет на обострении торговой напряжённости

News.ru02:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию

Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Обновлено в 03:06
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1

Обновлено в 01:34
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Обновлено в 03:28
Экономика

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка

Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа

Обновлено в 04:04
Происшествия

Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести

Обновлено в 02:34
Наука

Подтверждена самая смелая теория Стивена Хокинга

Одна из самых смелых теорий Стивена Хокинга предполагает, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее.
Обновлено в 04:04
Политика

Украина пропустила встречу глав правительств стран СНГ

Глава исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление о том, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:06
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль

31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.
Обновлено в 04:01
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Советские большие противолодочные корабли станут ударными

Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.
Обновлено 29 мая в 14:02
Политика

В Энгельсском районе Александра Стрелюхина заменит Дмитрий Тепин

Как стало известно ИА "Взгляд-инфо", освободившееся кресло главы Энгельсского района займет нынешний министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 00:51
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика

Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Политика

Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:39
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Обновлено вчера в 12:11
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное