Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррельRambler News Service 05 июня в 12:41

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть растут

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Цена на нефть Brent упала ниже $60 впервые с января

DP.RU05 июня в 12:34
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Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

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Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

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Бельгийцы выпустили продуманный «автобус-катафалк». Ха, у нас давно такие колесят!

Чтобы облегчить погрузку, бельгийцы оснастили ритуальный автобус электроподъемником.
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Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
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Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный мотор

Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Общество

Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии

В рамках традиций конный парад обычно принимает один из членов британской королевской семьи.
Обновлено в 05:39
Культура

Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя

Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 17 человек

Как пишут местные СМИ, автобус врезался в дорожный знак.
Обновлено в 01:41
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды в России сократятся

В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Музыка

Madonna опубликовала клип Dark Ballet

Обновлено в 06:14
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Политика

Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Политика

Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»

Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Чайка заявил о законности расследования дела Калви

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Экономика

Правительство хочет простимулировать рождение первого ребенка в семье

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит комплекс мер для стимулирования российских семей к рождению первого ребёнка.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра автомобилей

Закон был внесен в Госдуму правительством и предусматривает введение обязательной фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Киркоров и Пригожин пожали руки

В кадре Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин пожимают друг другу руки и заявляют, что не имеют претензий друг к другу.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Экономика

На ПМЭФ договорились о продаже торгового комплекса «Жемчужная плаза»

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение, подтверждающее намерение продать торгово-развлекательный центр «Жемчужная плаза».
Обновлено в 06:17
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