Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $60РБК 12:48

Цена на нефть марки Brent упала ниже $60 впервые с января. На 18:50 мск нефть упала до минимума в $59,45 за баррель, потеряв за день более двух долларов. Нефть марки WTI также теряет в цене.
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Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января из-за роста запасов в США

Финмаркет12:00

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

RT на русском11:54

Цена нефти Brent упала ниже психологической отметки $60 за баррель

Life.ru12:13

Баррель нефти Brent стал дешевле $60

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Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60

Коммерсантъ12:18

Нефть Brent подешевела до уровня января

Росбалт12:34

Цена на нефть Brent упала ниже $60 впервые с января

DP.RU12:34
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Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

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Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
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При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

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Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

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Крупный пожар на кровле отделения радиологии онкологического центра в Махачкале удалось локализовать, из горящего здания эвакуированы шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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В апреле принято решение направить более 5,6 млн рублей на увеличение штата сотрудников центра, что позволит привлечь 20 новых специалистов для повышения эффективности работы учреждения В Тверской области появится резервный центр обработки вызовов Системы-112.
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Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

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Гаджеты

Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V

На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
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США и Мексика не смогли достичь соглашения по пошлинам

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Обновлено в 18:47
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

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Общество

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Обновлено в 14:19
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Армия и оружие

Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем

По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
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Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге

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Кино

Сериал «Чернобыль» получил рекордный зрительский рейтинг

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УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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Общество

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Перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц

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