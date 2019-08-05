Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60Газета.Ru 13:15
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
Обновлено в 15:31
Наука
Физики превратили бозе-конденсат в сверхтекучее твердое тело
Австрийские физики изготовили трехмерное сверхтекучее твердое тело из бозе-конденсата атомов эрбия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Очевидцы сообщают о взрывах на складе боеприпасов под Ачинском
Под Ачинском прогремели взрывы. Об этом сообщают очевидцы. по данным местных сообществ, загорелся склад боеприпасов в д. Каменка.
Обновлено в 07:04
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено в 07:44
Кино
Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис
Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Экономика
Amazon заставляет продавцов поднимать цены на площадках конкурентов
Amazon постоянно отслеживает цены на товары своих продавцов на других площадках.
Обновлено в 13:30
Политика
Рианна раскритиковала реакцию Трампа на стрельбу в США
Американская певица Рианна раскритиковала президента США Дональда Трампа за реакцию на случаи массовой стрельбы в США.
Обновлено в 20:45
Футбол
Тадич стал новым капитаном «Аякса» после ухода де Лигта
Сербский полузащитник «Аякса» Душан Тадич стал новым капитаном амстердамского клуба. Об этом сообщил официальный аккаунт «Аякса» в Twitter.
Обновлено в 15:13
Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Стоит отметить, что "Спартак", набрав пять очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 21:10
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Общество
Главе Алтая пожаловались на директора Центра медицины катастроф
Сотрудники медучреждения обвинили Земцова в том, что он не думает о коллективе Центр медицины катастроф Республики Алтай оказался в центре скандала – коллективное письмо с жалобой на директора учреждения направлено врио главы региона Олегу Хорохордину и республиканскому прокурору Николаю Мылицыну, сообщают "Новости Горного Алтая".
Обновлено в 20:53
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
Обновлено в 19:40
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года
В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Обновлено в 20:29
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap.
Обновлено в 20:08
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено в 19:48
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Общество
Сразу три кадровых перестановки произошли в администрации Новокузнецка
В понедельник, 5 августа, в администрации Новокузнецка состоялись три кадровых назначения.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Видео: буйные пассажиры Mercedes разгромили легковушку из-за замечания
В Ростове группа неизвестных мужчин устроила дебош на дороге из-за сделанного им замечания, сообщают в соцсетях.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57