Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $58 за баррель, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

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