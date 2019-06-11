Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18
В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.
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Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено вчера в 15:12
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку
Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:50
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено 11 июня в 04:21
Общество
Почему алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров
В топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.
Обновлено вчера в 01:05
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены
Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено 11 июня в 12:28
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия
В Самаре с многоуровневой парковки в ТЦ снова упал автомобиль
В среду, 12 июня, в Самаре с высоты упал автомобиль.
Обновлено вчера в 22:55
Технологии
Топ-10 крупнейших компаний-единорогов по стоимости
Среди всех мировых стартапов лишь 326 считаются компаниями-единорогами, так как их стоимость достигла $10 млрд и больше.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Черногорский лицеист сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов
Чуточку не дотянули до высшей планки, набрав по 96 баллов, выпускники абаканского лицея Виталий Спирин и Хакасской национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова Валерия Агашкина.
Обновлено 11 июня в 02:11
Общество
Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля
Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.
Обновлено вчера в 21:15
Наука
Робота Cassie научили ездить на гиророликах
Hybrid Robotics своего робота Cassie решили научить ездить на гиророликах.
Обновлено 11 июня в 16:18
Экономика
Власти Приморья назвали причину роста позиции региона в инвестиционном рейтинге
Рост позиции Приморского края в национальном инвестиционном рейтинге на 21 пункт обусловлен принятыми за последний год изменениями в региональном законодательстве, облегчившими некоторые административные процедуры.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Климкин осудил визит Миятович в Крым без разрешения Украины
Комментируя планы представителя Совета Европы посетить Крым, Климкин написал в своем микроблоге, что ситуация представляет собой «очередной «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым».
Обновлено вчера в 09:24
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
На съемках сериала «САШАТАНЯ» Рубцова предстала в купальнике
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Длина волос победительницы почти 1,5 метра: в Екатеринбурге выбрали девушку с самой шикарной косой
Сегодня в ТРЦ «Академический» определили обладательниц лучших на Урале кос. Там прошел конкурс «Уральская краса, длинная коса — 2019».
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37