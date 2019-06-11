Мировые цены на нефть снижаются на 3%Московский Комсомолец вчера в 05:18

В среду, 12 июня, цены на нефть снижаются на 3% на фоне опасений инвесторов в связи с ростом запасов в США.

Мировые цены на нефть снижаются на 3%

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