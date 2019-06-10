Энергетика
Цена на газ в России возрастет с 1 июля на 1,4%Аткарский уездЪ 04:35
Компанией «Газпром» с 1 июля текущего года в России будет увеличена цена на газ для населения и промышленности на 1,4 процента, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы.
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«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.Телеканал 360°03:05
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