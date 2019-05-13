Экономика
Цена на экспортный газ «Газпрома» выросла на 11% в I кварталеRambler News Service 05:52
Средняя стоимость экспортного газа «Газпрома» в январе-марте 2019 года составила $228,7 за тыс. кубометров, увеличившись на 11% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения ФТС.
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Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Общество
В России могут усложнить бракоразводный процесс
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает существенно усложнить бракоразводный процесс в России.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Космос
Новый телескоп будет собран в Ивановской области
Проект по строительству первого в Ивановской области полуметрового стационарного телескопа-рефлектора зародился еще осенью 2018 года.
Обновлено в 19:28
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено в 20:15
Наука
Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено в 16:57
ЖКХ
Профилактические отключения горячей воды начались в столице
13 мая в столице началось сезонное отключение горячей воды.
Обновлено в 14:41
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Экономика
Китай обвалил американские биржи
1. Китай нанес ответный удар в торговой войне и обвалил биржи США США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:24
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Экономика
Курс биткоина превысил $8 тысяч
Ранее сообщалось, что цена биткоина превысила $7 тысяч впервые с октября.
Обновлено в 18:29
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03