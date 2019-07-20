Энергетика

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимумаТАСС 08:05

Рост цен на бензин экономисты связывают с падением курса национальной валюты - лари по отношению к доллару, который в течение длительного времени колебался в районе 2,68 - 2,70 за доллар, однако в субботу достиг отметки 2,88.
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Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.
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