Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.

с чего всё началось

Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На автозаправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Политика МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.

Политика В России могут ввести степень PhD Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Космос «Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом на борту стартует с Байконура к МКС на ракете "Союз-ФГ", сообщили в Роскосмосе.

Общество Врач оценил состаривающее приложение FaceApp Врач-гериатр, занимающийся лечением болезней преклонного возраста, Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости.

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.

Гаджеты Беззеркальная камера Yi M1 с зум-объективом подешевела до 150 долларов В сентябре 2016 года была представлена беззеркальная камера Yi M1 формата Micro Four Third.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз» Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Политика В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".

Армия и оружие Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.

Политика Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.

Происшествия Врачи оценили состояние Инны Чуриковой Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Актриса упала со сцены во время спектакля.

Происшествия Появилась новая версия гибели группы Дятлова Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».

Авто Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.

Кино Профессор Халк и два Кэпа. Сценаристы раскрыли альтернативные идеи «Мстителей» Во время ежегодного Comic-Con сценаристы «Войны Бесконечности» и «Финала» рассказали, от каких идей были вынуждены отказаться в итоговом сценарии этих двух частей «Мстителей».

Футбол «Астон Вилла» перехватила у «Зенита» Трезеге Напомним, что ранее в услугах Трезеге был заинтересован «Зенит», который был готов заплатить за трансфер больше, чем английский клуб.