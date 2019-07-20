Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимумаТАСС 08:05
Рост цен на бензин экономисты связывают с падением курса национальной валюты - лари по отношению к доллару, который в течение длительного времени колебался в районе 2,68 - 2,70 за доллар, однако в субботу достиг отметки 2,88.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.ТАСС08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Космос
РАН и Роскосмос разработают робота-геолога и луноход-разведчик
Обновлено в 09:52
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Пентагон готовит операцию в Персидском заливе
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ
Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:24
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%
"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Назван спикер Рады от «Слуги народа»
СМИ назвали главного претендента на кресло председателя Верховной рады Украины от партии "Слуга народа".
Обновлено в 09:29
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Политика
Провалы и достижения: Александр Лукашенко 25 лет возглавляет Белоруссию
Первая инаугурация Лукашенко на высший пост состоялась ровно 25 лет назад – 20 июля 1994 года.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Йемене началась военная операция против хуситов — арабская коалиция
О начале военной операции против хуситов в йеменской провинции Сана объявила арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, 20 июля сообщил новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на военных.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Николаеве напали на кандидата в депутаты
Двое неизвестных напали на кандидата в народные депутаты на 128 округе в Николаеве Андрея Толпекина в ночь на 20 июля.
Обновлено в 09:00
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Экономика
ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами
Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
По данным Росстата, 50% российских граждан, трудоустроенных на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей в месяц - таково медианное значение показателя в апреле текущего года.
Обновлено 18 июля в 09:33
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Хоккей
Мусин из-за травмы покинул расположение «Ак Барса»
25-летний хоккеист получил травму колена на тренировке команды в финском Куортане, сообщает Бизнес Online.
Обновлено в 09:02
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Обновлено в 04:42
Политика
Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайте
Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 09:30