Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимумаТАСС вчера в 08:05
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено в 13:41
Политика
Орешкин призвал не спешить с единой валютой России и Белоруссии
России и Белоруссии не надо спешить с решением вопроса о единой валюте, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Футбол
Думбия может вернуться в Россию
Обновлено в 16:06
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Политика
Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины
Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика
Стало известно, сколько кресел в Раде займут кандидаты от партий
Стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам, сообщает "Униан".
Обновлено в 16:04
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Авто
Один из двух McLaren F1 в версии LM продадут на аукционе в Монтерее
Редчайший McLaren F1 LM будет выставлен на торгах в Монтерее аукционным домом RM Sotheby’s.
Обновлено в 06:42
Футбол
Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы
Форвард Зенита Сердар Азмун отпраздновал гол в ворота Сочи в матче второго тура премьер-лиги жестом своего партнера Артема Дзюбы.
Обновлено в 15:33
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено в 12:29
Футбол
«МЮ» договорился с «Лестером» о трансфере Харри Магуайра
Обновлено в 14:54
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
В ВНИИ труда назвали самые невостребованные в России профессии. Наименьшим спросом пользуются учителя средней школы и бухгалтеры.
Обновлено вчера в 08:04