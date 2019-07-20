Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордИзвестия 12:52

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС. По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля).
Читать в источнике
Обсудить8
с чего всё началось

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.
ТАСС08:05

Подробнее о событии

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

РИА Новости12:23

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

ТАСС08:05

Рост цен на бензин в Грузии связали с антироссийскими выступлениями

РЕН ТВ10:16

Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России

Lenta.ru09:29

Бензин в Грузии подорожал до исторического максимума

News.ru08:35

Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений

Российская газета10:45

В Грузии подорожал бензин

Sputnik Грузия07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Политика

КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Футбол

«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Игры

Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании

Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Экономика

Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

В Иркутской области 99% пострадавших от паводка получили компенсации

99 процентов пострадавших от подтоплений во время паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты, люди постепенно возвращаются к обычной жизни.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о ходе расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:46
Единоборства

Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

Обновлено в 03:43
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Замначальника самарского управления ФСИН арестован на два месяца

Самарский районный суд арестовал первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, ранее задержанного при получении взятки.
Обновлено в 06:41
Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Обновлено в 13:07
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Общество

В США шесть человек погибли из-за жары

Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Спорт

Сидорова победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Обновлено в 11:33
Общество

Отпраздновать День шахмат на ВДНХ пришли 60 тысяч человек

Около 60 тысяч человек пришли отпраздновать Международный день шахмат на ВДНХ в субботу, 20 июля.
Обновлено в 10:49
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Здоровье

Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, в каких случаях вредно есть овощи

Врач-гастроэнтеролог Виктория Суджиянова выступила в прессе с рекомендациями об употреблении овощей.
Обновлено в 11:23
Наука

Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака

В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.
Обновлено в 00:42
Хоккей

Жердев не прибыл в расположение «Тамбова» по неизвестной причине

Нападающий Николай Жердев, договорившийся о переходе в клуб ВХЛ «Тамбов», не прибыл в расположение команды, информирует «Спорт-экспресс».
Обновлено в 09:55
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году

Обновлено в 05:01
Спорт

Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами мира

Обновлено в 05:58
Главное