Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордИзвестия 12:52
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС. По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля).
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.ТАСС08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Политика
КСИР опубликовал видео задержания британского танкера
Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Игры
Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании
Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
В Иркутской области 99% пострадавших от паводка получили компенсации
99 процентов пострадавших от подтоплений во время паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты, люди постепенно возвращаются к обычной жизни.
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о ходе расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:46
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Замначальника самарского управления ФСИН арестован на два месяца
Самарский районный суд арестовал первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, ранее задержанного при получении взятки.
Обновлено в 06:41
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля
Обновлено в 13:07
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Спорт
Сидорова победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Обновлено в 11:33
Общество
Отпраздновать День шахмат на ВДНХ пришли 60 тысяч человек
Около 60 тысяч человек пришли отпраздновать Международный день шахмат на ВДНХ в субботу, 20 июля.
Обновлено в 10:49
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, в каких случаях вредно есть овощи
Врач-гастроэнтеролог Виктория Суджиянова выступила в прессе с рекомендациями об употреблении овощей.
Обновлено в 11:23
Наука
Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака
В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.
Обновлено в 00:42
Хоккей
Жердев не прибыл в расположение «Тамбова» по неизвестной причине
Нападающий Николай Жердев, договорившийся о переходе в клуб ВХЛ «Тамбов», не прибыл в расположение команды, информирует «Спорт-экспресс».
Обновлено в 09:55
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году
Обновлено в 05:01
Спорт
Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами мира
Обновлено в 05:58