Энергетика
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года, передает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.
Известия12:18
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Энергетика
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки
Россия в рамках сделки согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 12:15
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией „Газпром энергохолдинга“, которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено в 13:36
Энергетика
Казахстан намерен запретить экспорт дизельного топлива
Казахстан хочет запретить экспорт дизельного топлива.
Обновлено в 13:43
Энергетика
Пошлину на вывоз топлива для геологоразведочных судов могут отменить
Топливо для морских судов, которые занимаются геологической разведкой, добычей углеводородного сырья, а также поисково-спасательными работами, освободят от уплаты экспортной пошлины.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»
В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 07:55
Энергетика
На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено в 05:24
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено в 05:11
Энергетика
За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28%
За отчетный период объем казахстанского экспорта вырос на 28,2%, до $39,1 млрд. Импорт увеличился на 10,8%, до $20,8 млрд.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика
Рост цен на бензин и дизель зафиксировали в Москве в ноябре
В ноябре 2017 года средняя цена за литр дизеля в столице составляла 39,07 рубля (рост в 2018 году – 6,69 рубля), цена за литр А-92 – 37,8 рубля (рост – 4,51 рубля), А-95 и выше – 41,08 рубля (рост – 4,96 рубля).
Обновлено в 11:23
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Эксперты обсудят состояние нефтяной промышленности стран СНГ
Нефтяная и газовая промышленность играют ключевую роль в экономике Российской Федерации и стран СНГ.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Petrobras перестает заниматься удобрениями
Цели Petrobras были скорректированы в соответствии с направленностью по различным бизнес-сегментам, принимая во внимание переход к низкоуглеродной экономике и риски, связанные с географической концентрацией и аграрно-сырьевыми товарами.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Вьетнам начал коммерческую эксплуатацию одного из крупнейших в регионе НПЗ
Вьетнам начал коммерческую эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нгишон", который стал одним из крупнейших нефтехимических комплексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено вчера в 23:36