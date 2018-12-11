Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года, передает УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

Цена импортного газа для Украины достигла почти $340

Энергетика Энергетика Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки Россия в рамках сделки согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Энергетика Энергетика «Газпром» планирует выйти на рынок Ирака «Встретился с делегацией „Газпром энергохолдинга“, которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.

Энергетика Энергетика Казахстан намерен запретить экспорт дизельного топлива Казахстан хочет запретить экспорт дизельного топлива.

Энергетика Энергетика Пошлину на вывоз топлива для геологоразведочных судов могут отменить Топливо для морских судов, которые занимаются геологической разведкой, добычей углеводородного сырья, а также поисково-спасательными работами, освободят от уплаты экспортной пошлины.

Энергетика Энергетика Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка» В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.

Энергетика Энергетика На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.

Энергетика Энергетика Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.

Энергетика Энергетика В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.

Энергетика Энергетика За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28% За отчетный период объем казахстанского экспорта вырос на 28,2%, до $39,1 млрд. Импорт увеличился на 10,8%, до $20,8 млрд.

Энергетика Энергетика Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.

Энергетика Энергетика Рост цен на бензин и дизель зафиксировали в Москве в ноябре В ноябре 2017 года средняя цена за литр дизеля в столице составляла 39,07 рубля (рост в 2018 году – 6,69 рубля), цена за литр А-92 – 37,8 рубля (рост – 4,51 рубля), А-95 и выше – 41,08 рубля (рост – 4,96 рубля).

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан «Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Энергетика Энергетика Эксперты обсудят состояние нефтяной промышленности стран СНГ Нефтяная и газовая промышленность играют ключевую роль в экономике Российской Федерации и стран СНГ.

Энергетика Энергетика Petrobras перестает заниматься удобрениями Цели Petrobras были скорректированы в соответствии с направленностью по различным бизнес-сегментам, принимая во внимание переход к низкоуглеродной экономике и риски, связанные с географической концентрацией и аграрно-сырьевыми товарами.