Энергетика
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. При этом за месяц до этого газ из-за рубежа обходился Украине в сумму около 323 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новостивчера в 17:27
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с чего всё началось
"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 г., которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21 за 1 тыс. куб.", – следует из текста Минэкономразвития.Утро.ruвчера в 11:47
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Цена на импортируемый Украиной газ в ноябре достигла трехлетнего максимума
Rambler News Serviceвчера в 09:38
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