Энергетика
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. При этом за месяц до этого газ из-за рубежа обходился Украине в сумму около 323 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новости17:27
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Энергетика
Новак заявил о снижении добычи нефти до октябрьского уровня
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.
Обновлено в 16:02
Энергетика
Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа
НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Энергетика
Казахстан намерен запретить экспорт дизельного топлива
Казахстан хочет запретить экспорт дизельного топлива.
Обновлено в 13:43
Энергетика
Производство нефтепродуктов в Казахстане выросло на 9,3%
«Объем производства авиатоплива, дизельного топлива, мазута и бензина составил 10,6 млн тонн, показав рост на 9,3% к аналогичному периоду 2017 года и на 3,9% к плану на 11 месяцев 2018 года», — отметил он.
Обновлено в 15:00
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено в 13:36
Энергетика
Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»
В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 07:55
Энергетика
На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено в 05:59
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Конкуренция заставляет «Газпром» наращивать долги
Из-за проблем с финансами компания вынуждена обращаться за помощью к западным инвесторам, наращивая тем самым долги, по которым не совсем понятно как будет рассчитываться в будущем, продолжил эксперт.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика
Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ
Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 08:43
Энергетика
Цены на бензин в США падают каждый день
В течении последних трёх месяцев стоимость бензина в США неуклонно идёт вниз. За это время стоимость бензина снизилась на 40 центов.
Обновлено в 09:46
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Petrobras перестает заниматься удобрениями
Цели Petrobras были скорректированы в соответствии с направленностью по различным бизнес-сегментам, принимая во внимание переход к низкоуглеродной экономике и риски, связанные с географической концентрацией и аграрно-сырьевыми товарами.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Royal Dutch Shell
В России Shell участвует в проектах «Сахалин-2» (доля Shell — 27,5% минус одна акция), «Салым Петролеум» по разработке Салымской группы месторождений (доля Shell — 50%), в Каспийском трубопроводном консорциуме (доля — 5,5%). С 2012 года в Торжке работает завод по производству смазочных материалов Shell.
Обновлено в 17:27