Энергетика
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. При этом за месяц до этого газ из-за рубежа обходился Украине в сумму около 323 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новостивчера в 17:27
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Энергетика
ОПЕК увеличила прогноз добычи нефти в России на 2018 и 2019 годы
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. Подробнее — в материале "Ъ" "ОПЕК + сделала трудный выбур".
Обновлено в 09:24
Энергетика
Эксперт: дорогой газ убивает промышленность Украины
Высокая стоимость топлива убивает украинскую промышленность, заявил агентству Nation News эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
Обновлено в 08:02
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
В Мурманской области изменились цены на бензин
АИ-92 стал дешевле на 1 рубль Как сообщают специалисты Мурманского УФАС России, за период с 03 декабря по 09 декабря в регионе изменились цены на нефтепродукты.
Обновлено в 09:06
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:05
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Назван крупнейший налогоплательщик Украины
«За 11 месяцев 2018 года группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет 121,2 млрд гривен налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд гривен превышает совокупный показатель за весь 2017 год», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
Обновлено в 08:09
Энергетика
На автозаправках в Татарстане проверили качество топлива
Было обследовано качество топлива практически на всех станциях Республики, а именно на 955 заправках.
Обновлено в 08:12
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 06:19
Энергетика
Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке нефтяного газа
В ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождении «Кожасай» в Актюбинской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11