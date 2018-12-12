с чего всё началось

Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года. Об этом сообщает агенство УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

Энергетика Энергетика ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» приобрела долю в КХЛ «Газпром нефть» приобрела у НКО КХЛ 11,76% доли в ООО КХЛ.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие «Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

Энергетика Энергетика Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ» Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.

Энергетика Энергетика В Мурманской области изменились цены на бензин АИ-92 стал дешевле на 1 рубль Как сообщают специалисты Мурманского УФАС России, за период с 03 декабря по 09 декабря в регионе изменились цены на нефтепродукты.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря "Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.

Энергетика Энергетика «Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в Югре сократилась на 0,8 млн тонн По итогам ноября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре добыто более 19,5 млн т нефти, что на 0,8 млн т меньше, чем в прошлом месяце, сообщили в Агентстве нефтегазовой информации.

Энергетика Энергетика Назван крупнейший налогоплательщик Украины «За 11 месяцев 2018 года группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет 121,2 млрд гривен налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд гривен превышает совокупный показатель за весь 2017 год», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Энергетика Энергетика В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.

Энергетика Энергетика Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.

Энергетика Энергетика «Газпром» планирует выйти на рынок Ирака «Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.

Энергетика Энергетика На автозаправках в Татарстане проверили качество топлива Было обследовано качество топлива практически на всех станциях Республики, а именно на 955 заправках.

Энергетика Энергетика Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.