В настоящий момент нефть марки Brent упала на 6 центов до $66,70 за баррель, нефть марки WTI выросла на 3 цента до $56,49 за баррель.

Нефть Brent «замерла» на подходе к $67 за баррель

Энергетика Энергетика Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель.

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