Энергетика
В настоящий момент нефть марки Brent упала на 6 центов до $66,70 за баррель, нефть марки WTI выросла на 3 цента до $56,49 за баррель.
REGNUMвчера в 08:40
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Энергетика
Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев
Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель.
Обновлено в 15:28
Энергетика
В «Газпроме» сократили инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год
В материалах российского газового холдинга сказано, что план инвестиций пересмотрен в сторону уменьшения до 92,182 млрд рублей с 114,511 млрд рублей, которые были запланированы в прежней версии инвестпрограммы 2018 года, пишет ТАСС.
Обновлено в 15:17
Энергетика
Автошколы увеличат цены за обучение на 10%
«Инструктору на бензин: автошколы увеличат цены на 10%».
Обновлено в 13:47
Энергетика
Рост цен производителей в октябре ускорился до 3,3%
За период с начала года рост цен составил 14,7%. В октябре 2017 годы цены производителей увеличились на 1,2%, за январь-октябрь - на 6,1%.
Обновлено в 14:37
Энергетика
В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти
Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов
Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Ижорские заводы поставят крупногабаритное оборудование для Омского НПЗ
ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) заключило с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» договор на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Обновлено в 09:38
Энергетика
«Роснефть»: «Ажиотаж на топливном рынке создан искусственно»
"Роснефть" заявила, что в России нет дефицита топлива, а ажиотаж на рынке создан искусственно недобросовестными трейдерами.
Обновлено в 10:40
Энергетика
За полтора месяца цена нефти упала почти на 35%
В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд.
Обновлено в 05:00
Энергетика
МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу
Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено в 10:34
Энергетика
Брянские коммунальщики задолжали за свет более 350 миллионов рублей
За электроэнергию компания задолжала почти 5 миллионов рублей, а сумма неустойки уже превысила 370 тысяч рублей.
Обновлено в 10:27
Энергетика
Китай максимально снизил цены на бензин во второй раз за 4 года
Китай во второй раз подряд снизил розничные цены на бензин на максимальную величину за последние четыре года.
Обновлено в 06:10
Энергетика
«НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения
"НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.
Обновлено в 06:51
Энергетика
Минприроды оценило энергетические запасы Арктики
Обновлено в 11:02