Энергетика
Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллараВзгляд.ру 02:15
К 08.31 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,02% – до 64,25 доллара за баррель, WTI – опускалась на 0,05%, до 57,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости». В пятницу обе марки нефти подорожали более чем на 1%.
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Авто
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