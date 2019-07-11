Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец 11 июля в 01:32
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Центр установил меньшего размера, чем стандартные (500 x 500 мм), знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальный объединенный указатель «Парковка для инвалидов» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 18:18
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В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
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Интернет
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Зарубежные медики назвали блюда и продукты, которые являются потенциально опасными для гипертоников.
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В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
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Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля
Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
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Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Машина, в которой на переправе реки Шуй в Туве погибли девять человек, остановилась на реке из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Обновлено в 00:34
Здоровье
Сосуды под контролем: что нужно знать о холестерине каждой женщине
Что именно должны знать женщины о холестерине, рассказываем в нашем материале.
Обновлено вчера в 08:20
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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Курорты Турции заволокло дымом из-за лесных пожаров
Популярные курорты на побережье Эгейского моря Турции, среди которых Даламан и Фетхие, затянуло дымом из-за лесных пожаров в районе провинции Мугла.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
Новый Cadillac Escalade получит мотор от «заряженного» Corvette
Внедорожник Cadillac Escalade следующего поколения может получить «заряженную» версию с двигателем от нынешнего Chevrolet Corvette Z06.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя
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Обновлено 11 июля в 11:50
Футбол
Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal.
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Спорт
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Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Авто
Опубликованы цены обновлённого Honda Civic Type R
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Обновлено вчера в 10:42
Космос
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Обновлено в 01:47
Здоровье
Региональный Минздрав рассказал, как правильно загорать
В Подмосковье стоит пока совсем не летняя погода, но пресс-служба регионального Минздрава все равно подготовила напутствия для всех, про любит принимать солнечные ванны.
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Происшествия
В Тыве паводок подтопил 80 придомовых территорий
На западе Тывы, в поселке Хондергей паводок подтопил 80 придомовых территорий.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
Обновлено в 01:56