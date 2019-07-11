Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррель

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках Центр установил меньшего размера, чем стандартные (500 x 500 мм), знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальный объединенный указатель «Парковка для инвалидов» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы на северо-востоке Москвы.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.

Интернет Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.

Общество Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.

Здоровье Названы опасные продукты и блюда для гипертоников Зарубежные медики назвали блюда и продукты, которые являются потенциально опасными для гипертоников.

Происшествия В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.

Происшествия Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.

Происшествия Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве Машина, в которой на переправе реки Шуй в Туве погибли девять человек, остановилась на реке из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Армия и оружие Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим «Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия Курорты Турции заволокло дымом из-за лесных пожаров Популярные курорты на побережье Эгейского моря Турции, среди которых Даламан и Фетхие, затянуло дымом из-за лесных пожаров в районе провинции Мугла.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Авто Новый Cadillac Escalade получит мотор от «заряженного» Corvette Внедорожник Cadillac Escalade следующего поколения может получить «заряженную» версию с двигателем от нынешнего Chevrolet Corvette Z06.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Футбол Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 года Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.

Авто Опубликованы цены обновлённого Honda Civic Type R С самого начала продаж модели в США, стоимость Honda Civic Type R неуклонно росла.

Космос Госкомиссия определила дату пуска ракеты «Протон-М» Госкомиссия в субботу приняла решение осуществить 13 июля пуск ракеты-носителя "Протон-М" с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.

Здоровье Региональный Минздрав рассказал, как правильно загорать В Подмосковье стоит пока совсем не летняя погода, но пресс-служба регионального Минздрава все равно подготовила напутствия для всех, про любит принимать солнечные ванны.

Происшествия В Тыве паводок подтопил 80 придомовых территорий На западе Тывы, в поселке Хондергей паводок подтопил 80 придомовых территорий.