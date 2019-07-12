Энергетика
Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,9 доллараВзгляд.ру вчера в 01:23
К 08.00 мск нефть марки Brent дорожала на 0,38 доллара (0,57%) – до 66,90 доллара за баррель. В четверг ее цена падала до 66,52 за баррель, передает «Интерфакс». WTI утром растет на 0,34 доллара (0,56%) – до 60,54 доллара за баррель.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки
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На территории бывшего завода "Заря", на площади 2400 кв. м загорелся склад с бумагой. В результате пожара обрушилась кровля ангара.
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Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
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