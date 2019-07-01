Энергетика

Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,3 доллараВзгляд.ру 01:48

В понедельник, 1 июля, мировые цены на нефть уверенно растут на фоне ожиданий, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет продлена, как минимум, до конца 2019 года.
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Brent подорожала до $66,51 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+

Интерфакс09:10

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 впервые с 23 мая

РБК02:37

Цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Коммерсантъ02:21

Нефть WTI подскочила выше $60

Газета.Ru02:17

Цена нефти WTI превысила $60

ТАСС02:16

Нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+

Росбалт02:25
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Власти Севастополя объяснили дороговизну жилья

Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 09:57
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Маркизио может покинуть «Зенит»

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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
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Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Политика

ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
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Происшествия

В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание

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Обновлено в 08:25
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

Обновлено 29 июня в 16:16
Политика

Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании

В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
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Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Политика

Макрон рассказал о провале саммита ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что провал саммита ЕС показывает необходимость реформирования объединения.
Обновлено в 09:21
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Обновлено в 08:28
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В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Обновлено в 09:36
Происшествия

Сотрудников колонии обвинили не только в избиениях, но и в прослушке

Фонд «Общественный вердикт» пожаловался в СКР на ярославскую ИК-1 Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет (СКР) возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 09:36
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Общество

Путина попросили помочь Липецку с экологией

Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
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Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Наука

Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания

По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
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Технологии

В Яндекс. Метрике появилась аналитика в реальном времени

«Яндекс» запустил в своем сервисе «Метрика» отчеты о том, как пользователи смотрят контент в реальном времени.
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СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit

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Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
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На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей

Минкомсвязи и «Ростелеком» предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников смартфонами на базе российской операционной системы «Аврора».
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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