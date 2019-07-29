Мировые цены на нефть снижаются утром понедельника на фоне прошедшей в Вене встречи по урегулированию иранского ядерного кризиса. Так, к 07.47 мск стоимость марки Brent снижалась на 0,33% – до 63,16 доллара за баррель, WTI падала на 0,16% – до 56,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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