Энергетика
Цена барреля марки Брент упала до 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Цена барреля марки Брент упала до 55 долларов впервые с сентября 2017 годаЭхо Москвы04:32
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Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Обновлено в 06:23
Энергетика
Путин пообещал не допустить скачка цен на топливо
Президент России Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции заявил, что не допустит роста цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ
Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.
Обновлено в 06:20
Энергетика
Впервые в Москве тарифы на ряд услуг ЖКХ утверждены на 5 лет
Выяснилось, что тарифы на часть коммунальных услуг - на отопление, водоснабжение и водоотведение - утверждены сразу на длительный период - с 2019 по 2024 годы.
Обновлено в 04:14
Энергетика
Высокотехнологичный ледокол «Андрей Вилькицкий» отправится в Арктику
Высокотехнологичный ледокол спроектировали и построили на Выборгском судостроительном заводе.
Обновлено в 07:20
Энергетика
Gunvor в 2018 году увеличил поставки СПГ на 60%
Обновлено в 04:43
Энергетика
ХМАО за год удалось произвести больше 2 миллионов тонн нефти
На предприятиях в Югре, которые производят нефтепродукты, за 2018 год произвели больше двух миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Правительство поддержит нефтяную отрасль
Отдельно была выделена общая условная подтема – перспективы кадрового обеспечения нефтяной отрасли.
Обновлено в 01:19
Энергетика
Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП
С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
Нижний Новгород занимает второе место по дороговизне бензина в ПФО
Нижний Новгород, по данным Росстата, занимает второе место по дороговизне бензина в ПФО – 43,46 руб/литр.
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика
«Полюс» добыл в Якутии в 2018 году более 6 тонн золота
АО "Полюс Алдан" (Якутия, входит в ПАО "Полюс") по итогам 2018 года извлечёт более 6 тонн золота, — на 18 декабря предприятие выполнило годовой план, добыв 6,017 тонны драгметалла, что уже на 13% превышает 2017 год, следует из сообщения предприятия.
Обновлено в 06:28
Энергетика
Эксперт: Украина оказалась на пороге тарифного Майдана
Эксперт напомнил, что решение властей Франции незначительно повысить цену бензин спровоцировало протест «жёлтых жилетов», и в итоге правительство было вынуждено уступить давлению общества.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
Повышается транзит туркменской нефти по нефтепроводу БТД
Почти 5,99 миллиона тонн транзитной туркменской нефти прокачано в январе-ноябре 2018 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхун (БТД), что незначительно превышает показатель 11 месяцев прошлого года (5,88 миллиона тонн).
Обновлено в 07:01
Энергетика
Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено 18 декабря в 19:39