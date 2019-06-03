«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынкеИнтерфакс 04:34

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке

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