Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынкеИнтерфакс 04:34
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
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Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16
Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено в 18:40
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
Какие опасности поджидают ребенка на даче, назвали врачи
Крайне опасными для детей медики назвали газонокосилки, электрощиты, средства для розжига.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 3,8%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2019 года уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 3,8% и составила 106,3 млн т, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Космос
Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз
Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
Обновлено в 02:50
Транспорт
ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
Госавтоинсекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.
Обновлено в 19:26
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту нападения с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска
31-летний житель города Холмск обвиняется в покушении на убийство.
Обновлено в 20:20
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Политика
В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
Обновлено в 19:10
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Здоровье
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено в 14:30
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.
Обновлено в 18:00
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах
Обновлено в 19:49
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой
Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России
Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.
Обновлено в 11:01
Наука
Иммунные клетки оказались способны стимулировать рост опухоли
Обновлено в 14:01