Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 летРБК 05:52
Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года. Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.
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Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Транспорт
Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Российские вертолёты в Крыму включают РЭБ из-за угрозы провокаций
Военные не исключают вариант самовольного запуска зенитной ракеты по российским вертолётам на севере Крыма.
Обновлено в 20:35
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Экономика
ЦБ РФ планирует ввести перечень ненадежных процессинговых компаний
ЦБ РФ обдумывает возможность получить право вести реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, а также запрещать банкам заключать договоры с организациями, указанными в этом перечне.
Обновлено в 18:05
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Наука
АнтиВИЧ-мутацию назвали причиной ранней смерти
Мутация гена CCR5 может привести к ранней смерти. Вместе с тем мутировавший ген делает человека практически невосприимчивым к ВИЧ.
Обновлено в 12:32
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Общество
Инициативные тюменцы обсуждают, как обустроить 800 га
В будущем предстоит обустроить почти 800 га, поэтому тюменцам предоставили полную свободу, ограничить которую мог только ресурс фантазии.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
Обновлено в 21:44
Экономика
Финансовое положение российских регионов улучшилось в 2018 году
В 2018 году темпы роста доходов российских регионов превысили увеличение расходов, а долговая нагрузка при этом снизилась.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Кино
Marvel планирует новые сольники героев «Мстителей 4»
Студия Marvel планирует запустить в производство несколько сольных кинопроектов, посвященных уже знакомым зрителям героям киновселенной.
Обновлено в 17:05
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Общество
Ученые создали экспресс-тесты для определения качества бензина на АЗС
Ученые из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина изобрели два экспресс-теста на качество бензина.
Обновлено в 21:22
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»
В сети появился первый трейлер фильма "Дерзкий вызов". Ролик опубликован на YouTube-канале студии 20th Century Fox.
Обновлено в 00:46