Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 летРБК 05:52

Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года. Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.
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