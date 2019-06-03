Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 летРБК вчера в 05:52
Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года. Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.
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Происшествия
Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд
Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Общество
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге
Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:20
Финансы
Рубль упал к евро, но вырос к доллару
Утром 4 июня на открытии Московской биржи рубль укрепился по отношению к доллару на копейки по сравнению с предыдущим днем.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Общество
Расселение еще одного дома по программе реновации началось в Можайском районе Москвы
Всего в Можайском районе столицы в программу реновации включено 148 домов, для них подобраны шесть "стартовых" площадок.
Обновлено в 03:31
Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
Промес заявил, что верит в своё возвращение в «Спартак»
Обновлено в 03:46
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Авто
Ford Sollers завершил производство автомобилей в Татарстане
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения трех машин в Серебряно-Прудском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:24
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Политика
В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.
Обновлено в 03:39
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Футбол
Сборная России разгромила «Чертаново»
Обновлено вчера в 10:45