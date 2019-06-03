Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 летФАН 07:27
Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились. Это следует из данных Московской биржи. На пике цена акции «Газпрома» достигла 251,65 рубля, что соответствовало росту на 17% и показателю августа 2008 года.
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