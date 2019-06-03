Экономика

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекордМосковский Комсомолец 07:29

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку. В предыдущий раз дороже 250 рублей бумаги компании стоили 22 августа 2008 года.
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Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

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Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

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Цена акций «Газпрома» за три часа выросла на 17%

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«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

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«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Капитал страны30 мая в 17:38
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Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Здоровье

Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Общество

В Свердловской области ожидают грозы и град

Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Обновлено в 06:19
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M40 полностью рассекречен до анонса

Официальный анонс намечен на 11 июня.
Обновлено в 02:11
Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Общество

Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Авто

GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне

Обновлено в 04:09
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»

Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В детском лагере в Приамурье умер подросток

Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье

В России готовятся принять национальную стратегию охраны психического здоровья

Даже в Петербурге и Москве в психиатрических стационарах 20% пациентов нуждаются в социальной помощи, но их некуда выписывать – мест в соцучреждениях недостаточно.
Обновлено в 06:50
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Певица Дайнеко поссорила подписчиков из-за снимка в купальнике

Певица Виктория Дайнеко опубликовала несколько снимков в купальнике на яхте. Мнения пользователей разделились, сообщает argumenti.ru.
Обновлено в 08:42
Кино

Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне

Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде

Нынешние владельцы хотели бы отметить, что Федерико – игрок "Фиорентины", связанный с клубом длительным контрактом, и поэтому, насколько нам известно, Кьеза будет играть во Флоренции в следующем сезоне.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
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