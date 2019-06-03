Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 летИзвестия 09:27
Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже 3 июня подорожали на 17%, до 251 рубля 65 копеек. Достигнутый максимум стал рекордным с августа 2008 года, пишет РБК.
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Экономика
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Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
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Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
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Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
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Обновлено в 01:29
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Зеленский сделал заявление после убийства полицией 5-летнего ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с убийством пятилетнего мальчика полицейскими в Киевской области, передает РИА "Новости".
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В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
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Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые организмы на других планетах, скорее всего, выглядят как макароны, считают ученые из Университета Иллинойса.
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
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Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
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Общество
Жизнь в аренду. Почему молодежь отвергает ценности своих родителей и дедов
По данным каршер-компаний, большинство официально зарегистрированных клиентов сервиса составляет молодежь поколений Y и Z. Вряд ли это случайность: социологи, философы и финансовые аналитики Запада и России отмечают, что впервые за много тысячелетий эти юноши и девушки начинают отказываться от ценностей, что были фундаментом и мечтой для прежних поколений.
Обновлено в 14:46
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Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
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Обновлено в 21:03
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59