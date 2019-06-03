Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 летИзвестия 09:27

Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже 3 июня подорожали на 17%, до 251 рубля 65 копеек. Достигнутый максимум стал рекордным с августа 2008 года, пишет РБК.

Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

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